Ce nu stiai despre Sandra Bullock (Galerie foto)

Sandra Bullock se poate mandri cu o cariera impresionanta, cu ocazia aniversarii a 47 de ani, batuti pe muchie marti, 26 iulie: roluri in filme precum Speed, The Proposal sau The Blind Side, toate avand un succes foarte mare la public.

Chiar daca de multi ani traieste in lumina reflectoarelor, cu siguranta sunt cateva lucruri pe care nu le stii despre Sandra. In asteptarea lansarii, in 2012, a unui film despre care se aud numai lucruri bune, Extremely Loud and Incredibly Close, iata cateva lucruri inedite despre detinatoarea de Oscar:

Potrivit ThirdAge, in tinerete, dupa ani de colindat Europa alaturi de mama sa, Helga, o cantareata de opera de origine germana,... citeste mai mult

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 31 , Sursa: Vremea Noua in