Puţini cunosc faptul că uleiul esenţial de lavandă are proprietăţi antibacteriene şi antiinflamatoare, care pot fi utilizate chiar şi pe pielea iritată, arsuri minore şi înţepături de insecte. Lavanda este folosită si sub formă de ceai, preparat din frunze uscate. Studiile au arătat că lavanda are un efect benefic asupra rezistenţei la insulină şi diabetulului, precum şi pentru tulburările digestive, greaţă, flatulenţă şi balonare. Fiind unul dintre cele mai versatile uleiuri esenţiale, lavanda are multiple beneficii pentru sănătate! Iată câteva! ... citeste mai mult

azi, 12:15 in Sanatate, Vizualizari: 47 , Sursa: Adevarul in