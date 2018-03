Parintele Ilie Galaction ne-a lasat mostenire o serie de poveti despre comportamentul corect pe care trebuie sa il adoptam in Postul Mare.

Se stie ca in zilele de vineri din post nu se spala haine, nu se face curatenie si nu se consuma produse alimentare de provenienta animala.

Conform Parintelui Galaction, trebuie sa avem in vedere ca a tine post nu este usor, ca exista o oranduiala in toate.

Calugarul de la Manastirea Sihastria postea miercurea si vinerea pana seara, iar felul in care tinea post este un exemplu pentru toti crestinii.

Odata, a raspuns acela, un sfant a vazut ca duceau un mort la groapa. In fata si in spate... citeste mai mult

