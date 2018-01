Raspunsul la intrebarile legate de modul in care ne este recomandat sa ne petrecem ziua de duminica, se afla in cartile vechi ale crestinismului.

In popor se spune ca duminica a fost lasata de la Dumnezeu pentru odihna, iar istoria confirma ceea ce bunicii nostri ne spuneau odata.

Mai precis in Sfanta Scriptura, scrie asa: „Sase zile sa lucrati, iar ziua a saptea este ziua odihnei, adunare sfanta a Domnului: nici o munca sa nu faceti; aceasta este odihna Domnului in toate locuinţele voastre.” (Levitic 23, 3).

Ce nu ai voie sa faci Duminica seara

Sfanta scriptura nu descrie clar daca ai voie sa speli, sa calci, sau sa faci treburile casei... citeste mai mult

