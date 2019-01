Pensiile se majorează din septembrie Astfel, pensiile de stat nu vor mai fi majorate de la 1 ianuarie, aşa cum se specificase iniţial, ci de la data de 1 septembrie, când punctul de pensie va creşte de la 1.100 de lei, la 1.265 de lei. Ca atare, din septembrie pensiile vor creşte cu 15%. De exemplu, cine are 1,2 puncte va lua mai mult cu 198 de lei, cine are 1,5 puncte va primi în plus 247,5 lei, cine are două puncte va lua 330 de lei etc. Pensia minimă creşte pentru toată lumea, indiferent câţi ani a muncit În ce priveşte pensia minimă, aceasta va creşte de la 640 de lei, cât este în prezent, la 704 de lei,... citeste mai mult