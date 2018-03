Fiecare zi este magică și are propriile sale specialități. Ziua Săptămânii în care v-ați născut dezvăluie secrete despre destinul și norocul vostru, iar fiecare zi are corespondențe magice.

În același model, ziua în care ne-am născut are puterile și abilitățile asociate ale planetelor.

Ziua de naştere îţi poate influenţa destinul.

Te-ai nascut luni: Vei face bani cam toata viata, insa niciodata nu iti vor fi de ajuns. Asa ca apogeul tau financiar va veni undeva pe la sfarsitul vietii, cand vei putea spune in sfarsit ca esti multumit cu ceea ce ai agonisit. Varsta apogeului financiar: 63 de ani, informează jurnalul.ro.

Te-ai nascut marti: Banii nu sunt... citeste mai mult