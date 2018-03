Cum să n-o iubeşti? Conţine aminoacizi, betacaroten, zeaxantină, licopen, flavonoide, acizi graşi Omega-3, -6 şi -9, acid tanic, vitaminele B1, B2, K, C, A, E, peste 60 de antioxidanţi, cel puţin 20 de minerale, acid malic, uleiuri şi alţi compuşi bioactivi. Toate astea sunt comoară pentru sănătatea ta.

Cercetări recente au demonstrat că minunata cătină ajută la stimularea activităţii fizice, la prevenţia fibrozei hepatice, la scăderea în greutate şi la îmbunătăţirea activităţii sistemului circulator. În plus, mai are ceva ce nu se găseşte prea des – Omega-7 – un acid gras care face minuni... citeste mai mult

ieri, 16:16 in Sanatate, Vizualizari: 118 , Sursa: Adevarul in