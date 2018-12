Ce mesaj ii transmite Elena Udrea lui Liviu Dragnea dupa eliberarea din inchisoare

Elena Udrea a transmis un mesaj despre Liviu Dragnea după ce a ieșit din închisoare. Aceasta a zis că se bucură că Liviu Dragnea se luptă cu abuzurile din justiția din România.

”Mă voi lupta mai departe. Am cerut șansa unui proces corect întotdeauna în România. Nu am cerut altceva. Voiam doar un proces corect, dar nu l-am avut. Decizia CCR arată că eu și cei care am spus că, de fapt, este o execuție, nu justiție ceea ce se întâmplă, am avut dreptate! Să sperăm că lucrurile vor merge până la capăt. S-au... citeste mai mult

