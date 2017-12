Ce mancare ingrasa cel mai mult…bugetul statului?

Pofta vine mancand, spune un vechi proverb. Dar ce nu stim noi in momente in care savuram felul nostru preferat de mancare este ca apetitul nostru contribuie la ingrasarea bugetului statului. Nu este nimic rau in asta. Din contra! Sustinem diverse industrii, ajutam la crearea de noi locuri de munca, iar statul, care prospera astfel, investeste in diferite domenii, in educatie, in sanatate, in infrastructura, si daca mancam destul, chiar si in domenii precum cercetarea.

Nu ne-am fi gandit atat de departe cand am savurat masa aceea copioasa de mai devreme…

