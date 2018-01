CE majoreaza finantarea pentru promovarea produselor agricole

Comisia Europeana va acorda o finantare suplimentara de 169 de milioane EUR pentru a promova produsele agricole din UE in intreaga lume – cu 27 de milioane EUR mai mult decat in 2017. Programele pot viza o gama ampla de tematici, de la campanii generale privind alimentatia sanatoasa la sectoare de piata specifice.

Comisia Europeana a lansat astazi cereri de propuneri privind programe pentru promovarea produselor agricole europene, atat la nivel mondial, cat si in cadrul UE. In total, 169 de milioane EUR sunt disponibile pentru cofinantarea programelor, fata de 142 de milioane EUR in 2017.

