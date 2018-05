Radu Moldovan se baga in afaceri cu gunoaie: 4 milioane in plus la Depozitul de la Tarpiu Noul preşedinte al Consiliului Judeţean(CJ) Bistriţa-Nasaud, Radu Moldovan, nu bine s-a instalat in funcţie ca a inceput majorarile la procedurile de licitaţie....

Gazeta de Cluj, 23 Iulie 2012