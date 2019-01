Ce loc a avut orasul de la malul Dunarii candva… Cuza ramane pentru Braila o legenda

Joi, 24 Ianuarie, in Braila ceremonie dedicata Unirii Principatelor din 1859 va avea loc la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de la capatul bulevardului Cuza. Evenimentul va incepe, ca de obicei, la ora 11.00, cu un ceremonial militar constand in semnalul trompetului, marsul de intampinare, prezentarea onorului, salutul Drapelul de Lupta si trecerea in revista a garzii de onoare, intonarea Imnului National al Romaniei.

In jurul orei 12.00, dupa depunerea de jerbe si buchete de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, toti cei prezenti vor fi invitati sa se prinda in Hora Unirii, pe muzica fanfarei Garnizoanei.

