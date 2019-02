Ce l-a dus mintea pe un brailean sa faca

La data de 5 februarie, politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale, l-au depistat si identificat pe raza municipiului, pe un tanar, in varsta de 22 de ani, din comuna Ulmu, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat si santaj.

In fapt, la data de 04.02.2019, tanarul si-ar fi insusit un telefon mobil pe care l-a gasit pe raza municipiului, apoi a contactat proprietarul telefonului pe o retea de socializare si i-a cerut suma de 1.500 de lei in schimbul restituirii telefonului. In urma activitatilor desfasurate, politistii l-au identificat pe tanar, telefonul mobil a fost recuperat, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul... citeste mai mult

