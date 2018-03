Fostul principe Nicolae a dezvăluit ce slujbă avea înainte de a se stabili în România.

"La 19 ani am avut prima slujbă adevărată. Un prieten care avea o afacere cu pardoseli mi-a oferit un loc de muncă. Transportam mochete şi le montam în casele oamenilor.

Era o muncă grea, dar mie îmi plac activităţile fizice, aşa că nu m-am des­curajat. Mai târziu, am lucrat şi pentru Tesco, un mare lanţ de supermarketuri. Am lucrat şi-n Kenya, în timpul expediţiei mele. Iar în Statele Uni­te, am lucrat la ferma mătuşii mele.

Era pe­rioada recoltei, adunam fânul şi-l... citeste mai mult