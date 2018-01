Acum un an, Ambasada Suediei la București adopta o cățelușă de pe străzile Capitalei și scria pe pagina de Facebook „Salutăm noul membru al personalului nostru: Pixie – cățelușa Ambasadei! Ea lucrează deja din greu la un raport despre situația câinilor fără stăpân din România. De fapt, ea însăși are experiență în acest subiect, deoarece ea locuia pe străzi, dar a fost luată recent în grijă de către unul dintre membrii personalului de la ambasadă. Acum ea e fericită că trăiește în condiții de siguranță”.

Pixie / FOTO: Ambasada Suediei Astăzi, Pixie este din nou vedeta Ambasadei Suediei, pe Facebook.

