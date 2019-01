CE: Interventia publica pe piata produselor lactate a stabilizat sectorul si a sprijinit veniturile fermierilor

Cea mai recenta vanzare prin licitatie a stocurilor publice de lapte praf degresat s-a incheiat cu succes, ceea ce inseamna ca stocurile totale cumparate si gestionate de Comisia Europeana au fost vandute in proportie de 99 %. Stocurile au fost reintroduse pe piata in mod prudent, asigurandu-se mentinerea echilibrului pietei si sprijinindu-se refacerea sectorului in urma crizei de pe piata din perioada 2015-2016.

In perioada 2015-2017, prin interventii publice, Comisia Europeana a cumparat, in total, 380 000 de tone de lapte praf degresat, pentru a stabiliza piata si a sprijini veniturile fermierilor. La sfarsitul anului 2016, Comisia a lansat un proces bazat pe licitatii... citeste mai mult