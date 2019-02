Unul dintre cele mai inspaimantatoare vise pe care le poti avea este acela in care moare cineva cunoscut.

Atunci cand ai o astfel de experienta in somn, trebuie sa te intrebi de fiecare data: "Ce reprezinta persoana respectiva pentru mine?". Raspunsul la aceasta intrebare este cheia interpretarii unui astfel de vis morbid, potrivit Divahair.

De exemplu, daca visezi ca iti moare iubitul, este foarte posibil ca subconstientul sa iti spuna ca relatia voastra se destrama. Ceea ce reprezinta el pentru tine - iubirea - sufera o schimbare majora.

Ce inseamna cand iti visezi parintii murind

Unii oameni isi viseaza parintii murind, desi acestia sunt inca in viata in realitate.... citeste mai mult