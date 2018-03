1 AM - 3 AM

Este o perioada cruciala intrucat acum organismul incepe procesul de detoxifiere si regenerare. Daca nu poti inchide ochi la aceste ore inseamna ca e nevoie sa adopti un regim alimentar mai sarac in grasimi si prajeli.

3 AM - 5 AM

Organismul isi indreapta atentia in acest interval asupra plamanilor si la trimiterea oxigenului in corp. Daca te trezesti acum incearca sa faci exercitii de respiratie.

5 AM – 7 AM

Orice toxina descompusa peste noapte in corp este gata sa fie eliminata din sistem, conform yourtango.com. O... citeste mai mult

