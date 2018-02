Ce inseamna durerea de sani

In primul rand, trebuie sa stii ca durerii de sani i se mai spune si mastodinie, ca sa nu te sperii cand intalnesti termenul. Apoi, afla ca mastodiniile se clasifica in: repetate (sau ciclice), nerepetate si consistente. Fiecare apare caracteristici proprii si inseamna lucruri diferite.

Durerea ciclica de sani este aceea care vine la pachet cu menstruatia si umflarea sanilor. Trebuie sa te fi obisnuit cu ea pana acum: cand te dor ambii sani, in special in partea de sus... citeste mai mult

