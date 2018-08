Ce inseamna cand visezi copil mic.Chiar si persoanele care nu au copii pot visa bebelusi in diferite ipostaze. Totusi, uneori, aparitia brusca a unui bebelus in vis te streseaza – ai impresia ca nu stii cum sa ai grija de el sau te intrebi de cand ai tu un copil si tot asa.

Ce inseamna cand visezi copil mic. Copilul mic aparut in vis poate avea diverse semnificatii.

Poate insemna puritate, inocenta si tot felul de alte lucruri dragute. Insa poate semnala si anxietate, teama si regresie emotionala.

