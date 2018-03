Un vis in care alergi foarte incet este la fel de frustrant ca cel in care nu poti alerga deloc. Ce inseamna asta? Un psiholog si expert in vise a facut declaratii despre semnificatia visului in care alergi foarte incet.

"Am analizat in jur de 20.000 de vise, si, dintre acestea, alergatul cu incetinitorul ocupa locul 55 in ceea ce priveste frecventa aparitiei. Picioarele reprezinta motorul principal pe masura ce inaintezi in viata. Daca acestea se misca cu incetinitorul, atunci visul poate fi interpretat ca o bariera ca va incetineste evolutia in viata reala", a spus Ian Wallace intr-un interviu, potrivit wowbiz.ro.

