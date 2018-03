Ce înseamnă când visezi şoareci sau şobolani: - Daca visezi soareci in casa, inseamna ca rudele sau prietenii apropiati te vorbesc pe la spate si uneltesc impotriva ta. Soarecele in casa din vis anunta si pagube materiale. - Daca visezi un sobolan in...

Realitatea, 5 August 2017