Ce inseamna cand ti se zbate ochiul. In credintele populare, atunci cand ti se zbate ochiul drept sau ochiul stang inseamna ca primesti un semn. Afla ce inseamna cand ti se zbate ochiul, in functie de ora la care iti apar spasmele.

Ce inseamna cand ti se zbate ochiul in intervalul 11:00 pm – 1:00 am

Ochiul stang: Urmeaza sa primesti un musafir.

Ochiul drept: Este posibil sa te duci la o petrecere.

Ce inseamna cand ti se zbate ochiul in intervalul 1:00 am – 3:00 am

Ochiul stang: Esti ingrijorat cu privire la un eveniment viitor.

Ochiul drept: Cineva se gandeste la... citeste mai mult