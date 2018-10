În general, argintul pur (puritate 99,9%) este prea moale pentru a putea fi folosit la producerea de bijuterii sau obiecte. Metoda folosită de bijutieri pentru a-i creşte rezistenţa constă în alierea argintului cu alte metale.

Argintul 925 reprezintă cea mai cunoscută “rețetă” de aliaj. Este un amestec obţinut din 92,5% argint şi 7,5% cupru, ce este cunoscut şi sub denumirea de Argint Sterling.

Cifra 925 reprezintă procentul de argint pur din compoziția bijuteriei, la fel ca și în cazul aurului. Ca să înțelegem mai bine, îl putem asocia cu cartajul aurului de care am aurului de care am auzit cu toţii.

Răspunsul este da, procentul de argint din compoziția unei bijuterii... citeste mai mult

