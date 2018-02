Ce implica trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat In primul rand, transferul aproape total catre angajati al sarcinilor fiscale generate de plata salariilor, ii pune pe acestia in situatia de a li se diminua substantial veniturile nete incasate.

Potrivit O.U.G. nr. 79/2017, de la data de 1 ianuarie 2018, contributiile sociale sunt transferate catre angajati, cu exceptia unui procent de 2,25% (contributie asiguratorie pentru munca) care va ramane in continuare in sarcina angajatorului.

Pentru exemplificare, la un salariu brut de 3.200 lei, in anul 2017 angajatorul platea contributii la stat de 729 lei, iar salariatul...

