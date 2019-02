Unul dintre oamenii care îi este mai mereu aproape e Gică Popescu, care îi este şi cumnat. Fostul internaţional a mărturisit pentru telekomsport.ro ce îi doreşte lui Hagi de ziua lui. "În fiecare an îi spun acelaşi lucru. Să fie sănătos, aproape de familie este, bogat este, să fie mai calm. Să fie mai rezervat în acele apariţii pe care le are pe teren. Gică ştie foarte bine ce are de făcut, este un prieten extraordinar, un tată nemaipomenit, eu îi doresc doar să fie sănătos, că el ştie foarte bine ce are de făcut", a declarat Popescu. Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în... citeste mai mult

acum 35 min. in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: Adevarul in