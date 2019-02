Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit să comenteze votul favorabil din Comisia LIBE pentru candidatura Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef al Parchetului European.

Aflat în Parlament, Dragnea i-a răspuns unei jurnaliste engleze care i-a cerut o declarație: "I don't speak English!". "Oh, come on!", a reacționat, zâmbind aceasta.

