Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.

In prima semifinala a zilei, Spania a trecut de Franta, cu scorul de 27-23 (15-9), iar Suedia a dispus de Danemarca, dupa prelungiri, scor 35-34 (16-14, 28-28).

Un moment special s-a petrecut in a doua semifinala, cand danezul Mikkel Hansen, in minutul 46, a marcat al... citeste mai mult

