Ce greseli comit candidatii atunci cand isi cauta un job? Orice angajator are nevoie de oameni buni, pregatiti, sau macar de tineri cu potential, capabili sa invete rapid cu ce se "mananca" noul lor job. Din pacate insa, acesti tineri, chiar daca au calitatile necesare, sunt adesea greu de identificat si asta deoarece actioneaza GRESIT atunci cand isi cauta un loc de munca.

Exemple de greseli ale candidatilor:

1. Trimit CV-uri la intamplare, catre zeci de firme, in speranta ca o sa "pice" ceva;

2. Nu se ostenesc sa redacteze o scrisoare de intentie, care sa ii ajute sa iasa in evidenta;

3. Trec in CV, cu litere mari, pretentiile salariale...