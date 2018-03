Ce firme vor furniza alimente Spitalului Militar Constanța (document)

Ministerul Apărării - U.M 02175 Constanța (Spitalul Militar) a încheiat contracte de achiziție alimente cu firmele Stedyan Com SRL, Ned Com și Granbis SRL. Valoarea totală a contractelor este de 22.439,68 lei, criteriul de atribuire al acestora fiind cel mai scăzut preț.

Despre firmele câștigătoare

SC Granbis SRL

Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 25 martie 2018, SC Granbis SRL, a fost înființată în anul 1994 și are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris al firmei este de... citeste mai mult