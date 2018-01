Cele mai multe joburi disponibile la început de an sunt pentru candidaţii cu experienţă în domeniul IT, în vânzări şi retail, în domeniul economic şi în cel al transporturilor, potrivit unei analize Bestjobs, preluată de Hotnews.

Începutul de an vine cu o ofertă numeroasă de locuri de muncă la nivel naţional. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunţuri de angajare la aproximativ 11.400 de anunţuri, din partea companiilor care sunt în căutare de angajaţi în mai multe oraşe din ţară, mai arată analiza... citeste mai mult