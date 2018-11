Japonezii spun ca un ou negru, mancat langa "Marea vale care fierbe", in Hakone, prelungeste viata cu sapte ani. Daca iti place viata, poti manca si doua, nu exista restrictii.

Owakudani sau "Marea vale care fierbe" e locul unde, in apele termale, se gasesc oua puse la fiert. Sunt oua de gaina, normale, dar care, odata scoase din micile bazine naturale, sunt negre, in urma efectului sulfului, relateaza Amusing Planet.

Intreaga zona, una vulcanica, unde se afla o caldera formata in urma cu 3.000 de ani, in urma unei eruptii puternice, miroase a oua rancede si a sulf. Desi un asemenea miros ar tine departe... citeste mai mult