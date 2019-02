Ţiriac a povestit la Antena 3 amănunte din perioada în care era verificat de Securitate. "Până şi în SUA ştiau de ce mă duc acasă la preşedintele Kennedy. Când am venit înapoi, în anii '60, m-au luat '- Tovarăşu' Ţiriac, aţi fost la Washington. Ce aţi făcut? - Cum ce-am făcut? Am jucat tenis. - Nu, nu, dar aţi văzut pe cineva? - Erau câteva mii acolo pe care i-am văzut. Or fi fost şi de la ambasadă... - De ce n-aţi scris că aţi fost acasă la Kennedy? Până când şi în SUA ştiau că mă duc acasă la Kennedy. De 5 ani tot mergeam. Mâncăm cârnaţi, punem nişte cârnaţi la fript şi jucăm fotbal... citeste mai mult

