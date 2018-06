Simona a decis să întoarcă o parte din aceşti bani tenisului, drept pentru care a deschis o şcoală de tenis

"Am creat o şcoala de tenis la clubul lui Ion Ţiriac, am avut 150 de copii din care am selectat 45. Finantez antrenamentele si costurile cu echipamentele lor. Mereu imi place sa merg sa ma uit la ei, sa-i urmaresc pentru că ei imi dau o energie pozitiva", a spus Simona intr-un interviu pentru Tennis Magazine, citat de ziare.com.

Ori de câte ori se află în ţară, la bucureşti, Simona participă activ la antrenamentele copiilor pe care îi susţine. Costurile susţinerii acestor copii nu sunt deloc mici, deoarece tenisul este un sport... citeste mai mult

