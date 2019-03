Aparitia parului alb este obsesia multora dintre oameni. Cunoscut si sub denumirea de "incaruntire", fenomenul trebuie privit, totusi, ca un semn inevitabil al trecerii timpului si in fata caruia nu suntem toti egali.

Cauzele incaruntirii:

-varsta ar fi principala cauza. In general, primele fire de par alb apar intre 20-40 de ani. Nimic nu ajuta sa fie scoase, pentru ca altele vor creste la loc;

-predispozitia genetica;

-anumite patologii (o inflamatie a pielii capului, o hipotiroidie, o insuficienta suprarenala cronica) pot favoriza albirea parului;

-medicamentele sau tratamentele (ca, de exemplu, radioterapia centrata pe regiunea craniana ori... citeste mai mult

