Ce este Split TVA si cum sa eviti capcanele sale La data de 1 Martie 2018 a intrat in vigoare o noua reglementare in materie de TVA, cunoscuta sub numele de Split TVA. Desi au trecut mai mult de 4 luni de la implementarea acesteia, inca exista confuzii si intrebari cu privire la efectele pe care le poate avea Split TVA-ul in activitatea de zi cu zi a unei afaceri. Drept urmare, este recomandat sa fim cat mai bine informati in legatura cu aceasta noua reglementare, pentru a putea evita anumite situatii... citeste mai mult