Dragaveiul sau ştevia creaţă (Rumex crispus) este una din plantele medicinale foarte bune pentru sânge şi ficat.

Dragaveiul fortifică ficatul şi stimulează funcţia hepatică. De asemenea, susţine producţia de secreţie biliară şi Măreşte capacitatea de transport a oxigenului de către globulele roşii.

Dragaveiul are un bogat conţinut de fier, fiind astfel recomandat în anemii şi valori scăzute ale hemoglobinei.

Este un important constructor al sângelui şi excelent purificator limfatic. În plus, dragaveiul fortifică splină şi contribuie la purificarea sângelui. Dragaveiul are efect fortifiant asupra întregului organism.

