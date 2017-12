,, La acest moment avem in sistemul penitenciar 4961 de condamnati la pedepse de pana la 3 ani sau chiar de 3 ani. Totodata, mai avem 828 de condamnati cu varsta peste 60 de ani. Cat despre cei cu boli grave sau incurabile, aici intram intr-o zona de relativitate(...)Deci avem o prima serie de 6000 de condamnati din totalul de 23.500 de detinuti, care ar trebui pusi de indata in libertate in eventualitatea ca aceasta lege chiar se va produce'', precizează Sindicatul Național al Lucrătorilor din Penitenciare.

,,La acest prim pachet se va mai adauga o... citeste mai mult

azi, 10:49 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: Realitatea in