"Trofeul este greu, este frumos. L-am îmbăţişat de numeroase ori pentru a fi sigură că rămâne în inima mea pentru totdeauna. Când îl vedeam în fotografii, visam să-l am şi să-l pot atinge într-o zi. E un moment special, acum e al meu", a declarat Halep, potrivit lequipe.fr.

Ea spune că s-a gândit la toţi antrenorii pe care i-a avut de-a lungul carierei, la familia şi pritenii ei, fără de care nu ar fi putut trece peste eşecuri

"Este un moment incredibil. Am visat la el de când am început să joc tenis, de când am...

