Preşedintele Klaus Iohannis reprezintă România, astfel că are şi el o ”imagine” pe măsură. La fel ca ceilaţi şefi de stat europeni, are şi el o limuzină prezidenţială. Aceasta are anumite ”calităţi” mai puțin cunoscut publicului larg.

- Acelaşi tip de limuzină este folosit şi de către preşedintele Bulgariei, al Slovaciei, al Ucrainei sau al Turciei.

-Maşina este blindată, iar în interior există nişte lăcaşuri speciale pentru armele gărzilor de corp.

- Administraţia prezidenţială a comandat limuzina... citeste mai mult