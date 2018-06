Ce diferentiaza un manager obisnuit de unul de top? Sa fie o trasatura nativa, o chestiune de experienta sau ceva ce poate fi insusit printr-un curs de pregatire? Un studiu recent realizat de Gallup in randul a 80.000 de manageri din intreaga lume a scos in evidenta faptul ca toti managerii de top, indiferent din ce partea a lumii sunt, urmeaza un model comportamental care poate fi rezumat in trei puncte:

1) Managerii de top nu ii forteaza pe subordonati sa fie ceea ce nu sunt. Ei, managerii, au capacitatea de a identifica talentele fiecarui individ in parte si stiu sa plaseze omul potrivit in locul potrivit, acolo unde respectivele talente se pot manifesta cel mai bine;

2) Managerii de top citeste mai mult