Simona a jucat şi finala de la Australian Open, unde a pierdut în faţa danezei Caroline Wozniacki, iar la Wimbledon a fost eliminată în turul al treilea, de taiwaneza Su Wei Hsieh.

Pe 27 august, ea va lua startul la US Open, ultimul Grand Slam din acest an, acolo unde porneşte ca principală favorită.

Ion Ţiriac a dezvăluit ce crede el că va face Simona la această competiţie: "La US Open Simona Halep poate să piardă în primul tur sau să câştige turneul. Asta o să spun despre ea până o avea 30 de ani. Asta e Simona Halep, cu ea defilăm",

