Ce cred analistii despre cresterea economica: Nu trebuie sa deschidem sampania Romania a inregistrat anul trecut o crestere economica record, de 7%, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica. Cu toate acestea, analistii economici sunt sceptici cu privire la cifrele oficiale, fiind de parere ca aceasta crestere economica nu se va reflecta intr-un nivel de trai mai ridicat.

Statistic, Economia Romaniei a crescut in 2014 cu 3.2%, in 2015 cu 3.9%, in 2016 cu 4.8%, facand un salt spectaculos anul trecut, la 7%.

