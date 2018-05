Elena Udrea anunţă că va reveni în ţară dacă se va decide rejudecarea dosarului Gala Bute. Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, fostul ministrul mai adaugă că dacă va fi condamnată va rămâne în Costa Rica, unde are statul de refugiat politic. Udrea mai spune că nu-i place deloc ţara din mijlocul oceanului si ca are probleme mari cu limba spanionlă.

„Rămân aici. Dacă nu se rejudecă, ar fi absurd. (...) Am un martor, pe care nu am vrut să-l expun, dar care spune exact ce s-a întâmplat. Nu am vrut, dar am să-l citez. El spune exact ce făceam în ziua respectivă. Vă daţi seama că am căutat cu cerul și pământul. (...). Să știu ce am făcut în ziua aia când spune secretarul... citeste mai mult