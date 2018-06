În urmă cu câteva zile Completul CAF1, de la Judecătoria Constanța-Secția Civilă, a luat în dezbatere solicitarea depusă în dosarul 12564/212/2018 din data de 16.05.2018 privind acordare personalitate jurudică pentru Asociația Club Sportiv All In On Constanța.

Așa se face că în urma analizării documentelor și înscrisurilor instanța a decis în ședința din 23 mai, conform ultimei modificări din 30.05.2018, a stabilit următoarele:

Tip soluție: Admite cererea

Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de petenta ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV „ALL IN ONE” CONSTANŢA.

Dispune înscrierea în Registrul... citeste mai mult