Grupul Wagner, considerat o unitate sub acoperire a Ministerului rus al Apărării, este implicat în războiul civil din Libia, scrie cotidianul britanic The Telegraph, care citează surse informate cu acest dosar.

Potrivit unui oficial guvernamental britanic, Wagner are în prezent 300 de mercenari în această ţară din nordul Africii, unde îl sprijină pe mareşalul Khalifa Haftar, aflat în conflict cu guvernul recunoscut la nivel internaţional.

Cei 300 de paramilitari sunt desfăşuraţi la Benghazi, în estul Libiei. Pe lângă protecţia oferită acestui lider militar în vârstă... citeste mai mult

azi, 17:11 in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: Adevarul in