Duminica, 21 Ianuarie, 12:57

Ciprian Deac (31 de ani), vedeta lui CFR Cluj, a recunoscut că a fost aproape să semneze cu FCSB, dar e fericit că a rămas sub comanda lui Dan Petrescu.

"Într-adevăr, au fost discuții. Chiar destul de avansate, dar mă bucur că am luat decizia de a rămâne la Cluj. În viața mea, dacă stau foarte bine să analizez, cred că amn luat mereu cele mai bune decizii.

După cum vedeți, CFR a devenit puternică, o echipă bună a campionatului, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Plus că am deja 10 ani la acest club, care acum face parte din viața mea", a declarat Ciprian Deac,... citeste mai mult

acum 24 min. in Sport, Vizualizari: 85 , Sursa: Gazeta Sporturilor in