Daca ti s-a intamplat sa vezi dublu, sa ti se puna o ceata pe ochi sau vederea sa ti se tulbure din cauza unor puncte sau linii luminoase nu inseamna intotdeauna ca ai o problema oculara.

In multe cazuri, tulburarile de vedere anunta unele boli interne sau unele complicatii ale unor afectiuni cronice.

Iata bolile semnalate prin tulburari de vedere:

1. Cataracta. Este o boala care apare in special la persoanele de varsta a treia si se manifesta prin vedere incetosata si prin dublarea imaginii.

2. Glaucomul.

