Incidenta in crestere a bolilor cardiovasculare (infarct, accident vascular cerebral etc.) nu mai este o noutate nici pentru populatie, nici pentru lumea medicala. Ceea ce ii ingrijoreaza mai mult pe specialisti este ca vad din ce in ce mai multe femei tinere victime ale bolilor de inima.

Uneori infarctul trece neobservat pe motiv ca ar fi un simplu „atac de panica”. Simptomele sunt usor de confundat la femei, comparativ cu barbatii, unde durerea puternica in piept este semnul tipic de infarct, scrie 20minutes.fr, citat de realitatea.net.

„Infarctul de miocard la femei sub 50 de ani s-a triplat in ultimii 15... citeste mai mult