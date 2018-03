Ce beneficii aduce o strategie de marketing digital?

Foto: AFP IBM, cel mai mare furnizor de servicii IT la nivel mondial, îşi extinde operaţiunile şi va oferi în plus şi servicii de marketing şi relaţii cu clienţii, ca urmare a încetinirii creşterii de pe piaţa de profil, scrie Financial Times. După ce...

Ziarul Financiar, 26 Iunie 2013